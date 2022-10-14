"هناك من قتله".. أسطورة ليفربول السابق يكشف سبب تراجع صلاح التهديفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يري خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق أن التعاقد مع داروين نونيز أثر بشكل سلبي على اللاعب المصري محمد صلاح، وأدى إلى تقليل معدله التهديفي.

عانى ليفربول ومحمد صلاح على الأخص محليا خلال الموسم الحالي، بسبب ضعف المعدل التهديفي سواء للفريق أو اللاعب المصري.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "بالتأكيد محمد صلاح يستطيع أن يستخدم الهاتريك من أجل العودة إلى أفضل مستوياته".

سجل محمد صلاح هاتريك تاريخي خلال مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا حيث أحرز الأهداف الثلاثة في مرمى منافسه خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وتابع إنريكي: "في رأيي الأجنحة اعتادت على اللعب في مركز المهاجم، بالقرب من قلب الدفاع، وصلاح لعب كمهاجم أمام رينجرز".

وأضاف: "لكن داروين نونيز تسبب في تعديل هذا الأمر بعض الشيء، إنه اللاعب الذي يركض في المساحات، وأصبحت أجنحة ليفربول تلعب على الأطراف أكثر".

واختتم قائلًا: "بالنسبة للويز دياز هذا الأسلوب يساعده، لأنه يمثل هذا النوع من الأجنحة، لكن الأمر مختلف بالنسبة لصلاح فهذا يقتله".