لماذا رفض الأهلي توقيع الرعاية الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ورجل الأعمال الشهير ، عن رفض الأهلى توقيع عقود الرعاية الجديدة.

وكتب فرج عامر: “الأهلي رفض يمضي عقود الرعاية الجديدة قبل تسوية الرعاية القديمة ماليا”.

ووجه عامر وجه رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب بعد سفره إلى الخارج من أجل العلاج وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر فرج عامر صورة للخطيب وعلق قائلا:"تمنياتي بالشفاء العاجل والعودة بالسلامة لأرض الوطن".

وفي سياق أخر أثنى على أداء فريق الأهلي قائلا: الاهلي الناحية الشمال اصبحت قوية جدا وبها وفرة لاعبين سوبر

وتابع : كريم الدبيس حيكون نجم الاهلي القادم في الناحية اليسري اما هاف شمال او جناح شمال ، وقد يلعب باك شمال