شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى بدورى الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الاتحاد المنستيرى، والتي تقام غدا السبت على استاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويحضر الاجتماع من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، نائب المدير الإداري، كما يحضر الاجتماع الطاقم الإداري لفريق الاتحاد المنستيري والمسئول الأمني ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين للملعب وتوقيت المغادرة والزى الخاص بكل فريق، وكافة الضوابط المتعلقة بالشق الإداري، كما هو معتاد قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري التونسي غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب التتش قبل إعلان قائمة المباراة ودخول معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد خوض المباراة.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب خارج أرضه بتونس، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية.