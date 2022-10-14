شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة فى الأهلى لحل أزمة إيقاف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادي الأهلي على حل أزمة إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بسبب الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك، حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء توفير المبلغ وسداد قيمة الغرامة حتى يكون اللاعب متاحا للمشاركة في المباريات رفقة الأهلي في مباريات الدوري الذي يستهله الفريق الأحمر بمواجهة الإسماعيلي.

واتفق مسئولو النادي الأهلي على طريقة معينة مع كهربا من أجل حل أزمة سداد الغرامة حتى يتسنى للاعب دخول قائمة المباريات بعد قيده في قائمة الأهلي المحلية، على أن يتم قيده في قائمة الأهلي الأفريقية في شهر يناير المقبل، بحيث يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في البطولة الأفريقية.

ويتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

ولا يميل كولر إلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي الذي خاض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، لاسيما وأن غالبية اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، ونالوا استحسان وإشادة المدير الفني بسبب الروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز خارج الأرض بالنسبة للاعبين.

ويفضل كولر بدء مباراة السبت بنفس تشكيل موقعة الذهاب والتي شهدت تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو في الوسط وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.