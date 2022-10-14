شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى يكشف سبب تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على توضيح بعض الأمور فى تجديد عقد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول.

وقال "تم تجديد عقد اللاعب لأن قيمة تعاقده الأخير أقل من باقي لاعبي الفئة الأولي، وذلك تعبيرا عن حبه وانتمائه للدراويش".

وتابع "مع دخول الصفقات الجديدة كان لابد من تعديل المقابل المالى للاعب ليتساوى مع لاعبى الفئة الأولى مثل باهر المحمدى وصالح جمعة وباسم مرسى بجانب تمديد مدة تعاقده لخمس سنوات تبدأ من موسم 2022 / 2023".

وأوضح الكومى "وجب شكر العاملين بالنادى على تحملهم التأخير فى صرف رواتبهم حتي يوم الأحد المقبل نظرًا للالتزامات المالية الكبيرة علي النادي".

وتمني الكومى "استمرار الهدوء ودعم النادي بصمت لكي يعبر هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالالتزامات المالية لدفع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى، وكذلك دفع الصفقات الجديدة والمرتبات خلال شهر أكتوبر الجارى بدون دعم مـن أى جهة".

وأوضح رئيس الإسماعيلى "مجلس الإدارة لن يقبل بتجاوزات أو اهانات من أى شخـص مهما كان وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبـة من تسول نفسه لإهانه النادي أو القائمين عليه".