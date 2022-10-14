شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى "منقذ الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ33 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 14 أكتوبر 1989، ويعد على لطفى من ناشئي نادى إنبى وتم تصعيده إلى الفريق الأول في ديسمبر عام 2009، وتعاقد مسئولو القلعة الحمراء مع علي لطفي في موسم 2018 بعد طلب أحمد عادل عبد المنعم، الحارس الثالث للأحمر، الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثاً عن المشاركة باستمرار.

ويعد علي لطفى واحدا من أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية، فهو لاعب يؤدى مهامه بتفوق ملحوظ داخل جدران القلعة الحمراء استطاع أن يحفر اسمه وتربع على قلوب جماهير المارد الأحمر حينما جاءته الفرصة في أكثر من مناسبة سواء حينما تعرض الشناوى للإصابة بفيروس كورونا أو في نهاية الموسم الماضى مع إراحة اللاعبين الأساسيين ليتألق فى العرين الأهلاوى.

وقدم على لطفى أفضل مبارياته أمام الزمالك فى مباراة القمة، ويكون بمثابة الحصن الحصين للغزوات البيضاء ويتصدى لركلة جزاء مؤثرة.

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك مع الأهلى فى 36 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2978 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 20 مباراة ونال ثلاثة كروت صفراء ، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الأفريقى بجانب السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.