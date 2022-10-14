شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يقترب من صدارة تصنيف الاسكواش بعد هزيمة بول كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة من العودة إلى صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، والمقرر الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما تراجع الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني.

وتأتي عودة علي فرج إلى الصدارة بعد تأهله إلى دور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش المقامة حالياً، فيما ودع النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالمياً منافسات البطولة، من الدور ربع النهائي بعد خسارته على يد الانجليزي محمد الشوربجي.

وخسر بول كول في الدور ربع النهائي أمام الشوربجي بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت لنحو 90 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:: 5-11, 11-7, 11-8, 3-11, 11-7.

يذكر أن مصر قد حسمت 5 مقاعد في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد تأهل كل من: نور الشربيني، علي فرج لاعب وادي دجلة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.