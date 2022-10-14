شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. الإسماعيلى يلاقى غزل المحلة فى الأسبوع الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة الإسماعيلى ضد غزل المحلة لها طابع خاص عند جماهير الناديين، لأنها تعد من أروع وأجمل لقاءات الدورى العام على مدار التاريخ.

وكانت قرعة المسابقة المحلية التى أقيمت عصر الأحد الماضى بالقاهرة، قد أسفرت عن وقوع هذا اللقاء فى الأسبوع الثانى الذى لم يكن المرة الأولى بين الفريقين فى هذه الجولة بل تعد المباراة الرابعة وأيضًا ستكون على ملعب المحلة بالغربية، وذلك على النحو التالى..

- موسم 66 / 67 "الإسماعيلى بطل الدورى العام"

- موسم 72 / 73 "غزل المحلة بطل الدورى العام"

- موسم 2006 / 2007

- موسم 2022 / 2023

أسفرت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمسابقة، والمقرر انطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتعد هذه المباراة هى الـ6 بين الفريقين خلال افتتاحية المسابقة المحلية والتى بدأت موسم 48 / 49، واستطاع الدراويش أن يفوز فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وذلك في ”موسم 76 / 77 & موسم 2003 / 2004 & موسم 2016 / 2017 & موسم 2018 / 2019 & موسم 2021 / 2022 بالإضافة إلى الموسم الجديد“.

وكانت هناك مباراة أخرى فى افتتاحية موسم 54 / 55 الذى تم إلغاؤه؛ بسبب نتيجة مباراة الأهلى والترام.

ومن المعروف أن الاتحاد أكثر الفرق التى واجهت الإسماعيلي فى بداية الدوري العام برصيد 7 مرات مواسم ”48 / 49 & 52 / 53 & 53 / 54 & 65 / 66 & 78 / 79 & 92 / 93 & 2017 / 2018“.

فى حين يحتل الوصافة فريق المصرى بجانب الأهلي برصيد 6 مرات، يليه الترسانة برصيد 5 مرات لكل منهما ثم غزل المحلة برصيد 4 مرات، والقناة برصيد 3 مرات، بينما واجه مرتين كلا من: الزمالك والسكة الحديد وبورفؤاد والترام والمنصورة والأوليمبي ومنتخب السويس والكروم، وواجه مرة واحدة كلا من: حرس الحدود وأسوان وطلائع الجيش وإنبي وطنطا والبلاستيك والمنيا والمريخ البورسعيدي والألمونيوم والشرقية وبتروجت والإنتاج الحربي والجونة.