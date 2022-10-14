شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نور الدين والبنا وطه وهلهل لإدارة مباريات دورة شمال أفريقيا بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا أسماء حكام الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى محافظة السويس فى الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2022.

وضمت القائمة 4 حكام مصريين هم إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا وأحمد حسام طه وسامى هلهل.

وتقام تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لمنطقة شمال أفريقيا على شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس، من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر 2022 ويترشح في أعقابها صاحب المرتبة الأولى للنهائيات.