شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وكاظمة الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره كاظمة الكويتى فى منافسات الدور نصف النهائى بالبطولة العربية التى تقام بالكويت.

موعد مباراة الأهلى وكاظمة الكويتى موعد مباراة الأهلى وكاظمة الكويتى

تقام مباراة الأهلى وكاظمة الكويتى فى قبل نهائى البطولة العربية فى تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الكويت.

وصعد الأهلى لنصف النهائى بعد التغلب على الجهراء الكويتى بربع النهائى، ومن قبله تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.





نتائج الأهلى فى البطولة

تغلب الأهلى على الميناء اليمنى 132/53، والغرافة القطرى 108/70، والرياضى اللبناني 88/71، حتى تصدر مجموعته فى مباريات الدور الأول من البطولة محققا العلامة الكاملة.

فى دور الـ16 التقى الأهلى مع أهلى حلب السورى، وفاز 76/87، ثم فى ربع النهائى التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54.





قائمة الأهلى فى البطولة

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وشارك من مصر ٤ فى البطولة الاتحاد السكندري أيضا إلا أنه ودع المنافسات من دور ربع النهائى أمام كاظمة الكويتى.