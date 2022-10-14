شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، فى السابعة مساء اليوم الجمعة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتذاع مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى على قناة أون تايم سبورت والتى حصلت على حقوق إذاعتها، فى الوقت التى سيتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما حقق الفوز على فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي ثم فاز ذهاباً على فلامبو دى سنتر بهدف دون رد.

ونجح نادي الزمالك فى حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا فى تحقيق اللقب السادس فى تاريخ القلعة البيضاء.