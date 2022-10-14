شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باسم على يبحث عن التألق فى المحطة الرابعة بمسيرته الكروية مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض باسم علي، الظهير الأيمن السابق للأهلي والمقاولون العرب، تحديا جديدا، في المحطة الرابعة بمسيرته الكروية، وذلك بعد انضمامه إلى فيوتشر في الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع المقاولون.

باسم على يمتلك مسيرة كروية مميزة، ولعب باسم لـ 3 أندية هى المقاولون العرب، والأهلي، والجونة، ودخل باسم علي فى حسابات فيوتشر خلال فترة الميركاتو الشتوى الماضي، غير أن ارتباطه بعقد مع المقاولون العرب حال دون إتمام انتقاله لفيوتشر.

بدأ باسم علي مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب في موسم 2009/2010، بعد تصعيده من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، وخاض باسم علي مسيرة مميزة مع المقاولون قبل أن يلفت أنظار النادي الأهلي، إلا أن الإصابات أعاقته عن التألق في القلعة الحمراء لينتقل إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى المقاولون من جديد، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل إلى فيوتشر.

باسم على شارك مع المقاولون العرب في 149 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، بينما شارك مع الأهلي في 60 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ومع نادي الجونة شارك باسم علي في 25 مباراة لم يصنع أو يسجل أي أهداف.