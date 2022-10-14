شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثالثة عالمياً للسيدات إلى الدور نصف النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهى أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور ربع النهائى على مواطنتها سلمى هانى بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-5.

وشهدت منافسات اليوم الأول تأهل 4 مصريين إلى الدور نصف النهائى وهم: على فرج لاعب وادي دجلة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس.