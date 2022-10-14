الامارات | محمد صلاح وليفربول في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة بقيادة هداف الفريق محمد صلاح، وفي وقت صعب يعاني فيه الفريق من مركز سيء بالمركز العاشر بترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد أن حقق انتصارين فقط من 8 مباريات وبرصيد 10 نقاط وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي، وهو ما يجعل المباراة صعبه على صاحب الأرض فريق ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز العاشر من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط من ثمانية مباريات لعبها، نجح في تحقيق الفوز في مباراتين، والتعادل في أربعة مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة من تسعة مباريات لعبها، نجح في تحقيق الفوز في سبعة مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يتلقى هزيمة حتى الأن.

ويستضيف فريق ليفربول، مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الاسبوع الـ11 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل الريدز يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 بتوقيت مصر، و6 بتوقيت السعودية.

ويذكر أن فوز السيتي سيضع فريق ليفربول ومدربه كلوب، في موقف صعب بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للمدرب بعد سوء النتائج الفترة الأخيرة.