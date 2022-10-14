«لن يدفع غرامة كهربا» .. الأهلي يحسم أزمة الـ «2.5 مليون دولار»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ ، عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا ، بسبب الغرامة المالية للزمالك والمقدره بـ«2.5 مليون دولار» .

حيث أكد مدحت شلبي ، أن جلسة مسائية في النادي الأهلي جمعت كهربا وسيد عبدالحفيظ وعدلي القيعي رئيس شركة الكرة.

عدم دفع غرامة كهربا

وأكد شلبي أن الأهلي قرر عدم دفع غرامة كهربا مطلقا ولكن سيقوم الأهلي بسداد جزء كبير من قيمة عقد كهربا له خلال الفترة الحالية لتساعده على سداد الغرامة.

وتابع مدحت شلبي، أن كهربا في الوقت الحالي يعاني بسبب تلك الأزمة، وهو ما يؤثر على أدائه في المران ولكنه في حال استعادة مستواه سيكون إضافة كبيره للفريق.

الأهلي يدرس مقترحين لإنهاء أزمة كهربا

وقال مصدر مطلع للوطن داخل النادي الأهلي ، إن هناك أكثر من اقتراح داخل النادي لحل أزمة كهربا وهي توفير حملة إعلانية للاعب للحصول على مقابل مادي لدفع الغرامة خلال الفترة المقبلة، لرفع الإيقاف عنه والمشاركة مع الفريق.

أيمن أشرف وكهربا

وأكد المصدر أن هناك مقترحا آخر بدفع النادي الغرامة عن اللاعب، على أن يتم خصمها من راتبه في السنوات المقبلة، خاصة في ظل قناعة مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب وإفادة الفريق من الناحية الفنية.

واختتم المصدر أن الإدارة مع شركة الكرة تعقد العديد من الجلسات خلال الساعات الجارية، للتوصل لحل لإنهاء أزمة كهربا خلال الساعات المقبلة.

ويشارك محمود كهربا في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق على منح اللاعب تدريبات إضافية لزيادة معدل اللياقة البدنية، تمهيدًا لمشاركة اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء أزمته.