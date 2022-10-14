السينيور أوجوستي يقود "دريم تيم" الأهلي في مواجهة " مورفي" الرهيب بالبطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي في اختبار صعب عند الساعة الرابعة عصراً وذلك عندما يواجه كاظمة الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الكويت .

ويأمل الفريق الأنجح الجماعي للأهلي في الموسم الماضي على الحفاظ على مسيرته الاستثنائية بقيادة المدرب الإسباني العبقري أوجوستي بوش وذلك في مواجهة المحترف الأفضل في البطولة كيڤن مورفي نجم فريق كاظمة.

وتوج فريق سلة الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الموسم الماضي بعد تولي بوش لمسئولية تدريبه وبنفس الأسماء التي تواجده مع سلفه أشرف توفيق والتي دعمها الموسم الحالي بالنجم البورتريكي والتر هودج أحد أبرز نجوم الأحمر في البطولة.

وواصل الأهلي أداءه الرائع في البطولة العربية بالفوز بكل مبارياته في دور المجموعات والتصدر ثم الفوز على شقيقه أهلي حلب في دور الـ 16 ليقابل الجهراء الكويتي في دور الـ 8 ويتلاعب به ونجومه ويهزمه 93-54 .

وفجر كاظمة مفاجأة من العيار الثقل بإقصاء الاتحاد السكندري في دور الـ 8 بعدما هزمه 106-101 بقيادة مورفي الرهيب الذي سجل 53 نقطة (نصف نقاط فريقه) ليقوده إلى الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة على صالة نادي الاتحاد وتنقل عبر قناتي دبي الرياضية 2 والكويت الرياضية بحضور الجمهور الذي يجب أن يحصل على تذاكر المباراة عبر تطبيق EVentat حيث إن اللجنة المنظمة أوقفت عملية الدخول المجاني.