تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة عدة مواجهات قوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، في كرة القدم وكرة السلة.

ويلتقي الزمالك مع فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وفي كرة السلة يلتقي الأهلي مع كاظمة الكويتي في نصف النهائي.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا

الزمالك × فلامبو.. 7 مساء.. أون تايم سبورتس 1

البطولة العربية لكرة السلة

الأهلي × كاظمة.. 4 مساء.. دبي الرياضية 2

الدوري الإنجليزي

برايتون × برينتفورد.. 9 مساء.. بى ان سبورت بريميوم 1