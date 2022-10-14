الامارات | ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وموقف محمد صلاح بعد "الهاتريك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد محمد صلاح هداف ليفربول إلى الواجهة من جديد بعد أن نجح في الوصول إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بثلاثة أهداف سجلها في مرمى غلاسكو رينجرز، في منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وبعد تألقه اشتد الصراع على لقب هداف المسابقة القارية لهذا الموسم حتى الأن، حيث تساوى محمد صلاح مع أهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد مرور الجولة الرابعة.

وكان محمد صلاح قد سجل "هاتريك" في فوز فريقه على غلاسكو رينجرز 7-1، خلال 6 دقائق و12 ثانية، ليكون أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم يصعب بالتأكيد تحطيمه وربما سيظل لعقود طويلة بسبب الفارق الزمني بينه وبين أقرب منافسيه غوميز، والذي كان قد سجل ثلاثية في 8 دقائق، كما تخطى كريستيانو رونالدو والعديد من نجوم العالم.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كما يلي:-

محمد صلاح (ليفربول): 5 أهداف

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (مانشستر سيتي): 5 أهداف

ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4 أهداف

راسبادوري (نابولي): 4 أهداف

بيلينغهام (بروسيا دورتموند): 4 أهداف.