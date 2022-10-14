شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: مهمة حلمى طولان لم تنته وسيكون له دور معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي باسم نادى إنبي، إن حلمى طولان المدير الفني الأسبق للفريق البترولى له فضل عليهم بعد توفيره الملايين واكتشافه نجوما كبارا قدموا مستوى مميز الموسم الماضى على رأسهم النيجيري جون إيبوكا المنتقل حديثاً إلى نادى سيراميكا.

وأكد المتحدث الرسمي لنادى إنبى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مهمة حلمى طولان لن تنتهى مع النادى البترولى وسيكون له دوراً مع الفريق خلال الفترة القادمة لما يتميز به من خبرات كبيرة للغاية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادى إنبي إن الفريق البترولى لم يحصل على خدمات جوزيف أتولى في الصفقة التبادلية التي تم إبرامها مع نادى سيراميكا وبذلك يصبح الفريق يملك خمس أجانب فقط هم الصربي ديجان ميليج والبوركينابي إيريك تراوي والإثيوبي شيميلس بيكيلي والتونسيين رفيق كابو ومروان صحراوي.

في سياق آخر، وضع أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامجا تأهيليا مكثفا للصفقات الجديدة التي تعاقده معها النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أُغلقت الإثنين الماضى لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدورى المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وتعاقد إنبى مع 19 صفقة هم: أحمد أمين أوفا، إيريك تراوي، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، صلاح زايد، سيف الخشاب، علي أبوطالب، أحمد عيد، ناصر مودي، رمضان مصطفى، عماد ميهوب، التونسي مروان صحراوي، التونسي رفيق كابو، الصربي ديجان ميليج، محمد عبد العاطي، كريم الطيب، شميلس بيكلي، ومهاب أشرف.

ويسعى كشري للوقوف على مستوى الصفقات الجديدة من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق البترولى الذى ينوى به المدرب خوض المباريات في الموسم الجديد لا سيما أن عدد الوافدين الجدد وصل إلى 19 لاعباً.