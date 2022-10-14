شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواصل استعداداته لمواجهة كالون فى إياب تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل فريق فيوتشر، تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً للقاء المرتقب أمام كالون إف سي بطل سيراليون، في إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة فيوتشر وكالون يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر، حيث يبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات.

ونجح فريق فيواشر في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.

طالب علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب دور ال 32 بعد الفوز على كالون إف سي في عقر داره بهدفين نظيفين، مؤكدا على أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه يسعى للمنافسة على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في ظهوره الأول بالبطولة، وقال عبد الكريم، إن فيوتشر قدم مباراة قوية رغم الإجهاد نتيجة رحلة السفر الشاقة إلى ليبيريا التي استضافت المباراة، بجانب إقامة اللقاء على ملعب نجيب صناعي، وأوضح أن فريقه يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة على لقبها، خصوصا أنه يضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتأمين تفوقه في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.