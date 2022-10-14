شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يعد تقريرا مفصلاً عن الحكام استعداداً للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام في الساعات الراهنة على تجهيز تقرير مفصل عن الفترة الماضية والتي شهدت 3 معسكرات للحكام للتطوير والارتقاء بالمستوى ومعالجة سلبيات الموسم الماضي حتى يظهر قضاة الملاعب بالمستوى الذي يليق بالدوري في الموسم المقرر انطلاقه 18 أكتوبر.

وفنَّد كلاتنبرج معسكر الحكام الواعدين تحت 34 سنة بحضور 35 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى تحت اشراف الفيفا في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر، والذى وضع فيه برنامجًا مفصلا.

وأقيم معسكر آخر في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر، معسكر لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني بحضور 150 حكما تم تقسيمهم على 3 أفواج كل فوج 50 حكما ولمدة 36 ساعة لكل فوج.

والمعسكر الثالث لحكام الفار واستمر في الفترة من 9 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور 48 حكم ومساعد من الحاصلين على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد، وتولى القاء المحاضرات النظرية والعلمية كلا من السعودي على الطريفي المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام اسيا والإنجليزي "جاك"، بمشاركة رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرج.