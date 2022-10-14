التشكيل المتوقع للزمالك أمام فلامبو فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر.

وطالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى فلامبو البوروندى وإنهاء المباراة بشكل مبكر، وعدم الوقوع فى الأخطاء التى حدثت فى مباراة الذهاب والتى شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى بطل بوروندى.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فلامبو البوروندى

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح فى الدفاع، محمد أشرف "روقا" وزكريا الوردي وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وإبراهيما نداي فى وسط الملعب، وفى الهجوم سيف الجزيري.

ويفكر فيريرا في إراحة بعض العناصر الأساسية بعد الاطمئنان على النتيجة خلال المباراة، من أجل الحفاظ عليهم قبل الدخول في معترك الدورى، والذى سيخوض فيه الفريق الأبيض أولى مبارياته أمام سموحة، والذى من المتوقع أن يكون لقاءً صعبا نظرا لقوة المنافس ووجود طارق العشرى على رأس القيادة الفنية للفريق والذى نجح فى تحقيق الفوز على الفريق الأبيض فى الموسم الماضى.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما حقق الفوز على فريق ايليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي ثم فاز ذهاباً على فلامبو دى سنتر بهدف دون رد.