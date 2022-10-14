شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات نارية اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.. ومواجهتان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى، بـ9 مباريات فى نفس التوقيت، حيث يلتقى السكة الحديد مع مستقبل وطن، الإعلاميين مع بورتو، القناة مع بتروجت، وادى دجلة مع العبور، النصر مع زد أف سى، الترسانة مع الإنتاج الحربى، منتخب السويس مع إيسترن كومبانى فى مجموعة القاهرة، بينما يواجه المنيا فريق لافيينا، والفيوم مع شبان قنا فى مجموعة الصعيد.

ويسعى خالد عيد المدير الفنى لنادى الترسانة فى تحقيق أول فوز له مع الشواكيش عندما يستضيف الإنتاج الحربى بقيادة عبد الناصر محمد، فى مباراة نارية تعيد للأذهان مواجهات الدورى الممتاز، فى الوقت الذى يستضيف القناة بقيادة محمد حليم، فريق بتروجت المدعم بالصفقات القوية تحت إدارة هيثم شعبان صاحب إنجاز صعود سيراميكا الموسم الماضى ويحلم بتكراره مع الفريق البترولى هذا الموسم.

ويحل إيسترن كومبانى بقيادة هشام زكريا، الهابط حديثا للقسم الثانى، ضيفا ثقيلا على منتخب السويس بقيادة ياسر الكنانى، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها خاصة فى ظل المستويات الرائعة الذى يقدمها أبناء السويس، والصفقات الكبيرة التى أتمها أبناء الدخان للعودة للدورى مرة أخرى.

ويستقبل السكة الحديد بقيادة محمد صلاح، مستقبل وطن الوافد الجديد على القسم الثانى بقيادة محمد حسن، فى مباراة أقرب نتيجتها لأصحاب الأرض، بينما يلتقى الإعلاميين بقيادة هانى عرفة مع بورتو السويس بقيادة اشرف توفيق.

وفى مباراة سهلة نسبية، يستدرج فريق وادى دجلة بقيادة الكرواتى توليتش فريق العبور الصاعد حديثا للممتاز ب تحت الإدارة الفنية لكرم جابر.

وتختتم مباريات مجموعة القاهرة، بمواجهة كبيرة بين النصر بقيادة ياسر رضوان الذى يستضيف فريق زد مع مجدى عبد العاطى المدجج بالصفقات القوية، والتى جاءت معظمها من لاعبى الدورى الممتاز مثل محمد سمير وحجاج عويس.

وفى مجموعة الصعيد، يلتقى فريق الفيوم بقيادة أحمد عبد الغنى مع شبان قنا بقيادة كمال المزين، وأخيرا المنيا بقيادة أمير عزمى الذى يطمح فى قيادة المنيا للدورى الممتاز، يصطدم بفريق لافيينا الصاعد حديثا للقسم الثانى.