شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمباراة اتحاد المنستيري بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري التونسي غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب التتش قبل إعلان قائمة المباراة ودخول معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد خوض المباراة.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا نحو الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب خارج أرضه بتونس، ويحتاج للفوز او التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى دور الـ16 من البطولة الإفريقية.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني خلال المران الختامي على شرح خطة اللعب وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع منحهم تعليمات بضرورة الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن وسرعة استرداد الكرة في حالة فقدها، مع تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء من العمق أو الأطراف واللعب من تمريرات قصيرة.