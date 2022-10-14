شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف نظيره، كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر، حيث يبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات.

فيوتشر وكالون.. نتيجة مباراة الذهاب

نجح فريق فيواشر في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.

فيوتشر وكالون.. علي ماهر ينهي افراح الفوز في لقاء الذهاب

طالب علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب دور ال 32 بعد الفوز على كالون إف سي في عقر داره بهدفين نظيفين، مؤكدا على أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

فيوتشر وكالون.. أبناء علي ماهر يحلمون بأول لقب أفريقي

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه يسعى للمنافسة على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في ظهوره الأول بالبطولة، وقال عبد الكريم، إن فيوتشر قدم مباراة قوية رغم الإجهاد نتيجة رحلة السفر الشاقة إلى ليبيريا التي استضافت المباراة، بجانب إقامة اللقاء على ملعب نجيب صناعي، وأوضح أن فريقه يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة على لقبها، خصوصا أنه يضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتأمين تفوقه في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.