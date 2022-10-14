شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يلجأ للتدريبات المكثفة والمحاضرات لتحقيق الانسجام فى الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب للتغلب على عامل عدم الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى بسبب ضيق الوقت من خلال تكثيف التدريبات مع اللاعبين وعقد محاضرات يومية لخلق التناغم بين الوجوه المستمرة مع الحرس منذ الموسم الماضي والوافدون الجدد.

ووعد أحمد أيوب إدارة الحرس بالاستمرار في مسابقة الدوري والظهور بشكل مشرف من أجل البناء للمرحلة المقبلة، وهو الهدف الأهم في الموسم المقبل في ظل الظروف الصعبة التي يعيش فريق يبدأ من الصفر على حد تعبيره.

نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالتعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للموسم الجديد (2022 -2023)، مع 15 صفقة محلية وأجنبية، في اطار الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أكتوبر.

صفقات نادي حرس الحدود، جاءت على النحو التالي، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد شديد قناوي وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داوودا، خالد سامي، عمر بسام، ومحمد شعبان حارس الجيش إعارة، و4 لاعبين من نيجيريا هم "كوكو ايمانويل مبارك ووالى الأربعة النيجيري"، والليبي محمود والي.

يذكر أن نادي حرس الحدود، هبط لدوري القسم الثاني، قبل موسمين فقط ليعود للدوري من جديد بعدما أن سبق له التألق في السنوات الماضية وحقق لقب كأس مصر مرتين والسوبر المصري مرة وحيدة.