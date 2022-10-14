شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه كاظمة الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ، الجمعة ، فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره كاظمة الكويتى فى منافسات الدور نصف النهائي بالبطولة العربية التى تقام بالكويت .

وصعد الأهلى لنصف النهائي بعد التغلب على الجهراء الكويتى بربع النهائي، ومن قبله تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها .

وتغلب الأهلى على الميناء اليمنى

132/53 ، والغرافة القطرى

108/70، والرياضى اللبناني 88/71 ،حتى

تصدر مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة.

فى دور الـ 16 التقى مع اهلى حلب السورى وفاز 76/87 ثم ربع النهائي التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وشارك من مصر ٤ى البطولة الاتحاد السكندري أيضا الا انه ودع المنافسات من دور ربع النهائي أمام كاظمة الكويتى.