شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس ورشدان ينتظران إشارة كولر للانتظام بتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي إشارة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من أجل نزول التدريبات الجماعية رفقة الفريق الأول بعد الانتهاء من مباراة الفريق الأحمر ضد اتحاد المنستيري التونسي غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما بعدما حصل على وعد بالانتظام في تدريبات الفريق الأول.

وحرص الدبيس ورشدان على خوض تدريبات مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأهلي وهي نفس المرحلة السنية الخاصة بهم لحين انتهاء الأهلي من مباراتي اتحاد المنستيري التونسي، حيث سيتدربون مع الفريق الأول ويخوضون مباريات مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء خلال مشاركته في بطولة الجمهورية.

ويتحفظ السويسري مارسيل كولرعلى فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

ولا يميل كولر إلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي الذي خاض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، لاسيما وأن غالبية اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، ونالوا استحسان وإشادة المدير الفني بسبب الروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز خارج الأرض بالنسبة للاعبين.

ويفضل كولر بدء مباراة السبت بنفس تشكيل موقعة الذهاب والتي شهدت تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو في الوسط وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.