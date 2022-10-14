موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، مساء اليوم الجمعة، فريق فلامبو البوروندى على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز فى مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف دون رد عن طريق مدافعه حسام عبد المجيد.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى

ويلتقى الزمالك فى السابعة مساء غد الجمعة، مع فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى

تذاع مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى على قناة أون تايم سبورت والتى حصلت على حقوق إذاعتها، فى الوقت التى سيتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما حقق الفوز على فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي ثم فاز ذهاباً على فلامبو دى سنتر بهدف دون رد.

ونجح نادي الزمالك فى حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا فى تحقيق اللقب السادس فى تاريخ القلعة البيضاء.