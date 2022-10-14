الامارات | حتا ودبا الحصن.. قمة «المدرب المواطن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى مباريات قوية، أبرزها مواجهة المتصدر فريق الإمارات على ملعبه مع فريق الفجيرة، الساعة الخامسة مساء اليوم، وبالتوقيت ذاته مباراة «سيتي» مع الجزيرة الحمراء بملعب الأخير. وتتجه الأنظار الأحد إلى قمة «المدرب المواطن»، التي تجمع بين فريق حتا بقيادة المدرب الدكتور عبدالله مسفر، وضيفه فريق دبا الحصن بقيادة المدرب محمد بن جلبوت. ويحتل دبا الحصن مركز الوصيف برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر فريق الإمارات بالرصيد نفسه، مقابل ست نقاط في رصيد حتا، الذي خاض مباراة أقل من منافسيه.

وتقام يوم غد ثلاث مباريات يلعب فيها الرمس بملعبه مع الحمرية، و«فرسان هسبانيا» مع التعاون بملعب التعاون، ويستضيف العروبة بينونة في خاتمة مباريات اليوم الثاني للجولة. وفي اليوم الثالث (الأحد) يستضيف حتا منافسه دبا الحصن، ويلعب الذيد مع مصفوت، والعربي مع مسافي.

ويدرك «الصقور» أن الفوز سيمهد طريقه للحفاظ على الصدارة، خصوصاً في ظل تشاركه مع ثلاثة فرق أخرى الرصيد نفسه (10 نقاط) وتقدمه بفارق الأهداف، وهي فرق دبا الحصن والعربي والجزيرة الحمراء.

في المقابل، يبحث «الذئاب» عن تحقيق أفضل نتيجة للحفاظ على حظوظه، حيث يمكن للفوز أن يضعه في مرتبة جيدة تساعده على المنافسة لاحقاً، ويبلغ رصيده خمس نقاط. 4

فرق بالرصيد نفسه 10 نقاط في قمة دوري الهواة، يتقدمها فريق الإمارات.