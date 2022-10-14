الامارات | 25 دولة تتنافس على لقب الجولة العالمية لـ «الطائرة الشاطئية» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الفرق المشاركة في «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الطائرة، من 22 إلى 30 الجاري، على شاطئ كايت بيتش.

ويشارك في البطولة 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً من 25 دولة من جميع قارات العالم، ويخوضون 266 مباراة تُقام على مدار ثمانية أيام، من خلال جولتين، وتم تحديد 16 فريقاً في كل فئة للمشاركة في البطولة مباشرة نسبة إلى تصنيفهم الدولي، فيما تتنافس الفرق الـ32 الأخرى في الأدوار التمهيدية التي ستُقام في اليوم الأول للبطولة لتحديد الفرق الثمانية من الرجال، ومثلها من السيدات للمشاركة في الأدوار النهائية التي تضم 24 فريقاً في كل فئة. وسيقدّم أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي د جودوی فیلو ‏ المعروف بـ(جیبا) تدريبات مجانية للأطفال والعائلات على مدار أربعة أيام في موقع الحدث على استاد كايت بيتش بهدف تعليم الجمهور أساليب لعب البطولات الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، وتعزيز انتشار الرياضة بين أوساط المجتمع كافة.

وتُعد البطولة إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي، والتي سبقها تنظيم بطولات شاطئية دولية من أبرزها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وفوت فولي، وتنس الشاطئ وبولو الشاطئ وغيرها، كما أنها تدعم التنوّع في الرياضات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافتها وتنظيمها على مدار العام، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.