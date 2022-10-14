الامارات | 50 يوماً على انطلاق مونديال السبارتن «أبوظبي 2022»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن»، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن خصم بنسبة 10% على تذاكر بطولة العالم للسبارتن (أبوظبي 2022) لجميع الفئات ولمدة 48 ساعة. وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تبقي 50 يوماً على انطلاق الحدث العالمي المرتقب الذي سيُقام خلال الفترة بين 2 و4 ديسمبر المقبل.

وتُقام منافسات بطولة العالم بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ51 للإمارات.

ويتنافس المتأهلون من فعاليات سبارتن العالمية التي تجري في إطار أجندتها السنوية على لقبي بطولة العالم لفردي الرجال والسيدات يوم الثالث من ديسمبر للفوز بجائزة 125 ألف دولار أميركي، كما يُقام اليوم نفسه سباق البيست (21 كم + 30 حاجزاً). بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر (10 كم + 25 حاجزاً) يوم الأحد الرابع من ديسمبر.