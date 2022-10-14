على طريقة صلاح.. تريزيجيه يسجل هدفا رائعا في فوز طرابزون على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق طرابزون سبور التركي، المحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزا كبيرا على نظيره موناكو الفرنسي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "شينول جونيش ستاديوم" بتركيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

وسجل أهداف المباراة كل من مالانج سار (هدف في مرماه)، فيتور هوجو، ايتيس بردهي، محمود حسن تريزيجيه، في الدقائق، 44، 48، 57، و69 على التوالي.

وشارك محمود تريزيجيه بديلاً في الشوط الثاني من المباراة بعدما دفع به المدرب في الدقيقة 64 ليحتاج 5 دقائق فقط لتسجيل أول أهدافه، على طريقة زميله محمد صلاح الذي كان بديلا أيضا أمام رينجرز وسجل هاترك بعد دقائق من نزوله.

وشارك تريزيجيه في 16 مباراة رفقة طرابزون سبور الموسم الجاري حتى الآن في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى، وذلك بواقع هدفين في بطولة الدوري الأوروبي، إلى جانب مثلهما في بطولة الدوري التركي.

بهذه النتيجة ارتقى طرابزون الى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، وتسجيل 9 أهداف وتلقي 7.

بينما تواجد موناكو الفرنسي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي بنفس الرصيد وتسجيل 4 أهداف وتلقي 6.

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