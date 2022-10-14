شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدافعين ينهون أزمة النقص العددى فى الخط الخلفى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة النقص العددي الذي ضرب الفريق الأحمر في الموسم الماضي، ونجح في تعويض الغيابات التي عانى منها الفريق الأحمر بالموسم الماضي.

وتسبب إصابة المدافعين الأساسيين في الموسم الماضي مثل علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعدم جاهزية محمود متولي في تراجع نتائج الفريق الأحمر، واستقبال عدد كبير من الأهداف، قبل أن ينجح مع بداية الموسم الحالي في حل تلك الأزمة.

نجح الأهلي في تجهيز لاعبيه الأساسيين من خلال منحهم قسط كافٍ من الراحة مثل ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، بخلاف تجهيز محمود متولي بدنيا.

ويضم الأهلي في الموسم الجديد 7 مدافعين قادرين على حل أزمة النقص العددي في الموسم الماضي وهم، محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد مغربي وعبد الرحمن رشدان، ومعهم الصاعدين محمد شرقية وحمدي ياسر من قطاع الناشئين ليصل العدد الإجمالي المتاحين أمام الجهاز الفني إلى 9 لاعبين.

ونجح الأهلي في توفير بديل للمغربي بدر بانون الذي رحل عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي، بعدما جهز كل اللاعبين القدامى واستعاد محمد مغربي من الإعارة إلى تبليتسه المغربي وتعاقد مع عبد الرحمن رشدان من وادي دجلة.