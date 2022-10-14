شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تواجه سلمى هانى لحجز المقعد الثالث لمصر فى نصف نهائي أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستكمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وشهدت منافسات اليوم الأول تأهل 4 مصريين إلى الدور نصف النهائي وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس.

وتلتقي اليوم، البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، مع مواطنتها سلمى هاني لاعبة بلاك بول، وذلك لحجز المقعد الثالث لمصر في نصف النهائي بمنافسات السيدات.

فيما جاءت باقي المباريات كالتالي:

- محمد الشوربجي وبول كول

- دييجو إلياس وجويل مكين

- نور الشربيني وسلمى هاني

- جويل كينج وصابرينا صبحي