شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعلن ضم إبراهيم جمال وأحمد حمص وعلاء عطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بتروجت عن ضم ثلاث صفقات جديدة، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة التدعيمات من مجلس الإدارة والجهاز الفني، بقيادة الكابتن هيثم شعبان.

وأتم نادي بتروجت تعاقده مع إبراهيم جمال قادما من نادي قطر القطري، بالإضافة إلى أحمد حمص لاعب فريق سموحة السكندري، وكذلك علاء عطا الوافد من سيراميكا ، والثلاثي انتقال حر.

وجاءت صفقات الفريق الجديدة بناء على رؤية فنية من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يسعى إلى بناء فريق يحقق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

ويبدأ بتروجت مسابقة دوري الدرجة الثانية، اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفا على فريق القناة بمدينة الإسماعيلية، في أولى جولات مسابقة دوري الدرجة الثانية، بمجموعة القاهرة.