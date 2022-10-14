شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: بصمات كولر ظهرت مبكرا.. وعودة أكرم توفيق أهم صفقات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، أن بداية الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا كانت جيدة ومهمة.

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي ظهر بصورة أفضل خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل ضعيف وعانى من مشاكل فنية بالجملة.

وأوضح أن نتيجة الفوز في تونس مطمئنة للغاية قبل لقاء الإياب، مؤكداً أن الأهلي استفاد من حصول لاعبيه الأساسيين على راحة لمدة 6 أسابيع.

وأشار إلى أن مارسيل كولر نجح في تقديم بداية جيدة مع الأهلي وأظهر بصماته سريعاً على أداء الفريق، مؤكداً أن الأهلي سيصل إلى قمة مستواه بعد 6 أسابيع، وسيصل إلى أداء مميز مع هذا المدرب الذي يملك الخبرات.

وأوضح أن الأهلي كان في طريقه لمرحلة صعبة للغاية مع المدرب السابق البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المهمة بعد مرحلة صعبة عقب رحيل بيتسو موسيماني.

ويرى المدير الفني لفريق الأولمبي السكندري أن انتقاد قلة تعاقدات الأهلي في الموسم الحالي لا محل لها من الإعراب، موضحا أن هناك لاعبين عادوا للفريق بقوة على رأسهم أكرم توفيق الظهير الأيمن، فهو لاعب مميز ومقاتل وعودته بهذا المستوى أقوى من أي صفقة جديدة في هذا المركز.

وأشار إلى أن الأهلي سيتطور في وجود مارسيل كولر خاصة في الشق الهجومي، مؤكداً أن عدم إجراء تعديلات على التشكيلة الحمراء في لقاء الإياب ضد الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمر منطقي خاصة أن كولر يسعى للمزيد من التناغم بين عناصر الفريق.