شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس: بدايات الفرق المصرية فى أفريقيا مع أندية ليست قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الكأس، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن مهمة الفرق المصرية الأربعة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لم تكن أمام فرق قوية بالقارة السمراء.

وقال الكأس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،بدايات الفرق المصرية لم تكن مع فرق قوية في أفريقيا، وهذا سيمنح الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر التأهل إلى دور المجموعات، والتجهيز الجيد لدور المجموعات والأدوار المقبلة.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق: أرى أن شيكابالا يستحق البدء أساسيًا في المباراة المقبلة أمام فلامبو، وأعتقد أن خبراته وإمكانياته الكبيرة قادرة على صنع الفارق مع الفريق، سواء كان أساسيًا أو بديلًا خلال المباراة.

وأكمل الكأس: محمد هلال لاعب البنك الأهلي من اللاعبين الجيدين جدًا وهو امتداد لموهبة شيكابالا، وأرى إنه مظلوم ولكنه قابل للتطور ويمكنه تمثيل منتخب مصر، وهو امتداد لتطوير مركز صناعة اللعب في المنتخب بعد عبد الله السعيد، وفي ظل وجود أفشة لان أفشة لاعب كبير.

وأتم الكأس: سيف جعفر سيفيد الزمالك إذا شارك في مباريات كثيرة، ولا بد من تناول الموضوعات بحيادية وعدالة في ركن بمنظومة الرياضة.