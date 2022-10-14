عضو الزمالك: كلامي عن فيريرا "اتفهم غلط".. وهو في قلبي وفوق دماغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن حديثه الأخير عن البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تم فهمه بشكل خاطئ.

ووجه جمال عبدالحميد انتقادًا لفيريرا بسبب مباراة فلامبو البوروندي والتي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف وحيد بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحميد: "تعاقدنا مع لاعبين جدد بالملايين، كان من المفترض أن يخوضوا مباراة فلامبو كاملة حتى ينسجموا مع الفريق، بدلًا من تغييرهم في الشوط الثاني والدفع بالشباب الذين اطمأنينا عليهم من قبل".

ووجه نجم الزمالك الأسبق سؤالًا للمدرب البرتغالي قائلًا: "طالما ستعتمد على الشباب لماذا طالب الإدارة بضم صفقات بالملايين؟".

وحرص عضو الزمالك على توضيح موقفه بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الجماهير بسبب حديثه عن فيريرا، حيث قال في تصريحات عبر قناة الزمالك: "نعشق فيريرا ونحن كمجلس إدارة ندعمه ونلبي طلباته، فكيف نريد رحيله؟".

وأضاف: "كنت أتمنى أن الصفقات الجديدة تستمر في الملعب من أجل الانسجام مع باقي اللاعبين وهذا لا يعني انتقادًا ولا أتدخل في عمل المدرب وكلامي أتفهم أن المجلس بدأ يفكر في رحيل المدرب وهذا غير صحيح".

وأضاف: "ليس هناك مدرب أجنبي لديه حديقة باسمه في النادي سوى فيريرا فهذا يؤكد إلى أي مدى نحبه ونحترمه".

وأكمل: "فيريرا أسعد جماهير الزمالك وليس من المنطقي أن أتسبب في غضبهم، والناس فهمت كلامي غلط".

وأتم: "سعداء بتواجد فيريرا وهو فوق دماغي وفي قلبي".