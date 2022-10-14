مانشستر يونايتد يخطف فوزًا قاتلاً على أومونيا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف قاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره القبرصي أومونيا مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وسنحت عدة فرص للاعبي مانشستر يونايتد ولكن قابلها تألق حارس الفريق الصربي قبل أن يُسجل سكوت ماكتومناي هدفًا قاتلاً بالدقيقة 90+3.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد الإسباني المتصدر، فيما يتذيل أومونيا الترتيب بدون أي نقطة.

وشهدت المجموعة ذاتها مباراة بين ريال سوسيداد ونظيره شريف ليفز الأول بثلاثية نظيفة سجلها عن طريق ألكسندر سوورلوث في الدقيقة 45+1 ودييغو ريكو في الدقيقة 66 وروبرت نافارو في الدقيقة 81.