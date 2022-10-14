تريزيجيه يسجل في رباعية طرابزون أمام موناكو بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق طرابزون سبور التركي انتصارًا غاليًا على موناكو الفرنسي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مباراة طرابزون ضد موناكو في تركيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.

ولم يبدأ الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية لطرابزون سبور أمام موناكو قبل أن يشارك في الدقيقة 64.

افتتح طرابزون التسجيل بفضل لاعب موناكو مالانج سار الذي سجل هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 44 ثم أضاف فيتور هوجو الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعزز إينيس بردهي من تقدم طرابزون بالهدف الثالث في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 69 نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الرابع لطرابزون أمام موناكو.

وفي نفس المجموعة، حقق فرينكفاروزي المجري الفوز على سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1.

وبذلك، ينفرد فرينكفاروزي بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط ويليه طرابزون في المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع موناكو الفرنسي وأخيرًا سرفينا زفيزدا بـ3 نقاط.