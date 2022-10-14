بعد 5 دقائق من مشاركته.. تريزيجيه يسجل الهدف الرابع لطرابزون أمام موناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور التركي هدفًا رائعًا في شباك موناكو الفرنسي في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة طرابزون ضد موناكو في تركيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.

وحل تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 64 وبعد 5 دقائق من مشاركته نجح في تسجيل الهدف الرابع لطرابزون سبور في الدقيقة 69.

وافتتح طرابزون التسجيل بفضل لاعب موناكو مالانج سار الذي سجل هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 44 ثم أضاف فيتور هوجو الهدف الثاني في الدقيقة 48 وعزز إينيس بردهي من تقدم طرابزون بالهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يسجل تريزيجيه رابع الأهداف في الدقيقة 69.

ويتقاسم موناكو وفرينكفاروزي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط لكل منهما ويليهما سرفينا زفيزدا وطرابزون سبور بثلاث نقاط.