الدوري الأوروبي.. - ريال سوسييداد يضمن العبور للأدوار الإقصائية ويونايتد يتنزع فوزًا ثمينًا وأرسنال يعزز صدارته

تجاوز ريال سوسييداد الإسباني عقبة دور المجموعات بفوزه على شيريف تيراسبول المولدوفي، وضمن المجموعة ذاتها حقّق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزًا ثمينًا على ضيفه أومونويا القبرصي بهدف دون ردّ ضمن منافسات الدوري الأوروبي.



ضمن ريال سوسييداد بلوغ الأدوار الإقصائية بتخطّيه عقبة ضيفه شيريف تيراسبول بكل سهولة (3-0). وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من ألكسندر سورلوث (45+1) ودييغو ريكو (66) وروبرتو نافارو (81).



وبات في جراب الفريق الإسباني 12 نقطة في الصدارة بينما تجمّد رصيد نظيره المولدوفي عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.



وفي ذات المجموعة انتزع مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا القبرصي ليقترب من بلوغ الأدوار الإقصائية.



نجا مانشستر يونايتد من فخّ ضيفه أومونويا بتحقيقه فوزًا قاتلاً (1-0) في الأنفاس الأخيرة من المواجهة التي جمعت الفريقين الخميس في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات الدوري الأوروبي.



وفرض الاسكتلندي سكوت مكتوميناي نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90+3.



ورفع اليونايتد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في حين واصل أومونويا رحلة البحث عن أولى نقاطه.



وفي المجموعة الأولى واصل أرسنال الإنكليزي انتصاراته وجدد فوزه على بودو غليمت النروجي 1-صفر، الخميس، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى، فيما فشل ريال بيتيس الإسباني بالعبور مبكرا إلى دور الـ16 بتعادله مع روما الإيطالي 1-1 بالمجموعة الثالثة.



وسجّل هدف الفوز لأرسنال مهاجمه بوكايو ساكا في الدقيقة الرابعة والعشرين من المباراة، ليرفع "المدفعجية" رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة.



في المقابل، توقف رصيد بودو غليمت عند أربع نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع أيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف لاحقاً زيوريخ السويسري الذي يملك صفر نقاط.



وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 24، بعدما تبادل ساكا الكرة بشكل جميل مع البلجيكي ألبرت لوكونغا، ليتوغل الإنكليزي داخل المنطقة ويسدد كرة اصطدمت بالدفاع ثم بصدره، فغالطت الحارس وسكنت الشباك.

في المقابل، فشل روما الإيطالي في الثأر من خسارته ذهابا على أرضه أمام ريال بيتيس الاسباني ليخرج بتعادل إيجابي 1-1.



ورفع بيتيس رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، فيما يقبع روما المتوج الموسم الماضي بلقب كونفرنس ليغ في المركز الثالث مع 4 نقاط متساوياً مع لودوغوريتس البلغاري الذي يلعب لاحقاً مع ايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي متذيل الترتيب مع نقطة يتيمة.



واحتاج البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب نادي العاصمة الإيطالية، إلى فوز جديد في أوروبا لرفع رصيده إلى 107 انتصارات في جميع المسابقات القارية، ما كان سيجعله يحطم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق، الأسكتلندي، أليكس فيرغوسون (106)، إلاّ نظيره التشيلياني مانويل بيليغريني مدرب بيتيس حال دون تحقيقه هذا الانجاز.



على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية، أنهى بيتيس الشوط الأوّل متقدما بهدف بعد تمريرة من رودري سانشيس إلى سيرجيو كاناليس الذي أطلق كرة صاروخية من حوالي 23 مترا بقدمه اليسرى اصطدمت بمدافع فريق الضيوف البرازيلي رودجر إيبانيس واستقرت في اسفل الزاوية لمرمى الحارس البرتغالي روي باتريشيو (34).



واعتقد روما أنه سيعود إلى غرفة تبديل الملابس بالتعادل الإيجابي، إلا أن الحكم ألغى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الهدف الرأسي للمهاجم أندريا بيلوتي كونه كان متسللا.



وافتتح روما الشوط الثاني كما أنهى الأول بهدف صحيح هذه المرة من بيلوتي بعد تمريرة من البديل الغيني محمد كامارا وتدخل من حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (53)، فيما فشلت تغييرات المدربين في تبديل نتيجة المباراة.



من جهة أخرى، حافظ نادي رين الفرنسي على حظوظه بالتأهل إلى دور الـ16 بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 1-صفر.



وبهذا الفوز، رفع رين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وهو الرصيد نفسه لفنربهتشه التركي المتصدّر بفوزه على أيك لارنكا القبرصي 2-1.



وسيلعب رين في الجولة المقبلة أمام النادي التركي، لمحاولة العبور المباشر إلى ثمن النهائي.



المصدر: بي إن سبورت + فرانس برس