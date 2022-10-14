الامارات | بيانيتش: كومان سبب رحيلي من برشلونة إلى الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم البوسني ميراليم بيانيتش أن المدرب الهولندي رونالدو كومان يعد من أبرز أسباب رحيله عن برشلونة إلى الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيراً إلى أن مدرب منتخب هولندا السابق لم يقدم شيئاً مع «البلوغرانا».

وقال بيانيتش لصحيفة «كادينا» الإسبانية إنه يشعر بالسعادة مع فريق الشارقة، موضحاً أنه حصل على استقبال رائع من إدارة النادي واللاعبين والجمهور، مؤكداً أنه يتمنى تحقيق البطولات مع «الملك» الذي تعاقد مع لاعبين بارزين آخرين أبرزهما الإسباني باكو ألكاسير من فياريال الإسباني واليوناني كوستاس مانولاس من أولمبياكوس اليوناني.

وأوضح الدولي البوسني أنه وجد صعوبة في الظهور بشكل جيد مع برشلونة، وقال: «إن قرار مغادرة برشلونة لم يكن سهلاً لأن الانضمام إلى الفريق الكاتالوني كان دائماً من أهم أحلامي، إذ إنه فريق غير عادي من الجوانب كافة سواء بالنسبة إلى الجمهور أو اللاعبين أو إدارة النادي، من يلعب هناك يشعر أنه ضمن مجموعة متحدة لديها هدف كبير الجميع يسعى إلى تحقيقه». وأضاف: «مع هذه الطموحات والأجواء الإيجابية لم يكن مردودي مع الفريق في موسمي الأول جيداً ومررت بوقت سيئ مع المدرب الهولندي رونالدو كومان، وهو السبب الرئيس لرحيلي عن برشلونة إلى الشارقة».

وتابع: «لقد كانت طريقة تدريب كومان بالنسبة لي غير متوقعة إذ إننا لم نكن نستعد للمباريات بشكل جيد، ولم يكن هناك تكتيك أو جوانب فنية يحصل عليها اللاعبون أو أفكار من الممكن تطبيقها».

وواصل: «في المقابل علاقتي مع الإسباني تشافي هيرنانديز كانت جيدة، ولقد أبلغني برغبته في استمراري مع الفريق، وشاركت معه في فترة الإعداد للموسم الجديد ولكني لم أحصل على فرصة المشاركة في المباريات لذلك كان القرار الصعب بالنسبة لي هو الرحيل بسبب رغبتي في المشاركة».

وأكمل: «لقد كنت ألعب في أكبر نادٍ في العالم لكن لم أتمكن من تقديم أي شيء لذلك لا يمكن أن أكون سعيداً لأنني أحب اللعب».

وأشار لاعب الشارقة إلى أن تشافي أحدث تغييرات جيدة جداً في برشلونة، وقال: «تشافي أعاد الفريق إلى اللعب بشكل جيد، ولقد ظهر ذلك واضحاً في ختام الموسم الماضي، بينما بدأ البرسا الموسم الجاري بشكل ممتاز».

وختم بيانيتش تصريحاته بالحديث عن بيدري وجافي، وقال: «برشلونة يضم مواهب عدة سوف تقدم الكثير للفريق في السنوات المقبلة، إذ إن بيدري لاعب رائع سيشق طريقه وأعتقد أن (البلوغرانا) لديه لاعب وسط غير عادي سيقدم الكثير في السنوات الـ10 المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى جافي رغم صغر سنه ولكنه لديه جودة عالية جداً وسيكتسب الكثير من الخبرة عن طريق اللعب مع سيرجيو بوسكتيس واللاعبين الآخرين».

بيانيتش:

«برشلونة فريق غير عادي بالنسبة إلى الجمهور أو اللاعبين أو إدارة النادي».

«برشلونة يضم مواهب عدة ستقدم الكثير للفريق في السنوات المقبلة».