الامارات | 120 لاعباً ولاعبة في انطلاق بطولة الاتحاد للمبارزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة الاتحاد للمبارزة، وهي المسابقة الثانية في الموسم الجديد، وذلك بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، ضمن فئات الأشبال تحت 17 سنة والناشئين تحت 20 سنة وتستضيفها صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، وتُقام يومي السبت والأحد المقبلين. وتشتمل البطولة على 12 مسابقة بواقع ست منها للفتيات ومثلها للشباب، وذلك في أسلحة المبارزة الثلاثة الإيبيه والفلوريه والسابر.