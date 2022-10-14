الامارات | أسرة «الصقور» تتفقد اللاعب السويدي المصاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت أسرة نادي الإمارات برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف البطران، لاعب شباب الصقور محمد أحمد السويدي للاطمئنان على سلامته بعد إجرائه لعملية جراحية للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أثناء المباراة التي جمعت فريقه مع فريق الشارقة في بطولة الدوري وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة مشرف المراحل السنية منصور حسين نائب مشرف المراحل السنية سيف الزعابي والخبير الصربي ميلان والمدرب عارف شلنك.

وأهدى الوفد إلى اللاعب باقات من الورود بحضور والده، متمنين له الشفاء العاجل حتى يعود إلى زملائه في النادي في القريب العاجل.