شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: أوضحنا موقف محمد محمود لـ كولر.. وهذه حقيقة تمرد عبد الرحمن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود صانع ألعاب النادي الأهلي، حقيقة استبعاد محمد محمود من القلعة الحمراء، وذلك بعدما تدرب اللاعب بشكل منفرد على مدار اليومين الماضيين.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "توضيح للموقف، محمد محمود موجود بالأهلي، كولر كان يريد عدد معين في الملعب ومحمد ليس من بينهم، تلقينا عروضاً لكنها لم ترتق لما نريده ليس مادياً، كان من الممكن أن نقبل نصف ما يتقاضاه في الأهلي، بشرط أن تضمن لي أن اللاعب سيشارك، هذه كانت نقطة الخلاف".

وأضاف: "عندما تواصلنا مع فيوتشر وهو ناد كبير وحصد بطولة ويشارك في أفريقيا، حصلنا على عرض جيد، تم رفض العرض من قبل الأهلي، بعد ذلك وصلت المعلومة للمدرب ومحمد محمود كان يتدرب بمفرده حتى قمنا بإبلاغ كولر بموقف اللاعب وأنه مستمر مع النادي، وكولر قال إنه سيرد على محمد محمود اليوم أو غداً".

وواصل: "عقدنا جلسة مع كولر وتم توضيح الأمر، كل المعلومات التي وصلت إلى كولر كلها كانت خاطئة، والمدرب لم يعرف الحقيقة إلا بعد جلستنا معه، محمد محمود تدرب بمفرده بعد الفريق مع مدرب الأحمال.

وأتبع: من غير الممكن أن يتحرك محمد محمود من الأهلي إلا في يناير المقبل، واقترحنا مشاركة محمد محمود مع فريق الشباب لحل الأزمة.

كما كشف نادر شوقي وكيل أعمال عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي، حقيقة تمرد اللاعب على القلعة الصفراء خلال الفترة الأخيرة، قائلا: عبد الرحمن مجدي سيكون في التدريب غداً بالإٍسماعيلي والأمور جيدة، اللاعب حصل على مستحقاته ولم يتمرد على النادي كل الأمور جيدة وأحمد رفعت سعيد بتجربته في الوحدة.

وأتم تصريحاته: "أتمنى أن تقام مباراة تكريم لوليد سليمان، ووليد انتهى من كارير ونبحث له عن كاريير آخر، وحزين جداً لهبوط فريق الجونة".