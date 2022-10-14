شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: يجب أن يظهر الحكام قوة شخصيتهم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، رسالة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز في الموسم الجديد. وقال بركات في تصريحات تليفزيونية إن الحكام عليهم إظهار قوة شخصيتهم في إدارة المباريات وعدم السماح بأي خروج عن النص.

وأوضح أن المشهد يكون سيئاً حين تتم مراجعة أي لعبة من جانب الحكم عبر تقنية الفيديو بتوجه اللاعبين تجاه الحكم بعد مراجعة اللعبة، بجانب تحدث الأجهزة الفنية مع الحكم بشكل مبالغ به.

وأكد أن الأندية أنفقت الملايين من الجنيهات لتدعيم صفوفها بصفقات مميزة من أجل المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري وأيضاً البحث عن تجنب الهبوط بخلاف صراع التتويج وبالتالي يجب أن يتوافر أداء تحكيمي مميز.