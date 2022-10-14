شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 10 / 2022، وشهدت الساحة العديد من الأخبار الهامة على رأسها، كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بمباراة الحسم ضد اتحاد المنستيري.

كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بمباراة الحسم ضد اتحاد المنستيري

يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

المصري يعلن عن الزي الجديد الأسبوع المقبل قبل انطلاق الدوري

قرر مجلس إدارة النادي المصري، الإعلان عن الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام المقرر لها 18 أكتوبر الجاري، حيث يستهل المصري مبارياته بلقاء مثير أمام نظيره سيراميكا.

الإسماعيلى يعلن تمديد وتعديل عقد عبد الرحمن مجدى

استقبل المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى منزله الدولى عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول، فى حضور وكيل أعماله نادر شوقي لبحث ملف تجديد عقده.

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

الطائرة يخطر الأندية بإنهاء أوراق تسجيل الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر

أخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بضرورة إنهاء كافة إجراءات اللاعبين الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر الجارى .

موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة اتحاد المنستيري

عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.