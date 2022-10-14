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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13 / 10 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه عن أهم الأحداث والأخبار التي شهدتها الساحة الرياضية على مدار اليوم، ونرصدها كالتالي:

رابطة الأندية تكشف عقوبة "العنصرية" فى الملاعب قبل انطلاق الدوري الجديد

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، عن عقوبة العنصرية في الملاعب قبل انطلاق الدوري المصري الجديد يوم 18 أكتوبر المقبل.

كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بمباراة الحسم ضد اتحاد المنستيري

يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

الإسماعيلى يعلن تمديد وتعديل عقد عبد الرحمن مجدى

استقبل المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى منزله الدولى عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول، فى حضور وكيل أعماله نادر شوقي لبحث ملف تجديد عقده.

موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة اتحاد المنستيري

عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.